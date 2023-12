In scooter tra i tavolini del bar. Schianto contro un’auto

Tremendo schianto nella serata di giovedì a Santo Stefano, all’altezza dell’incrocio tra via Cella e via Silvagni, dove un ragazzo in sella a uno scooter TMax è stato travolto da una Citroen Xsara ed è finito tra i tavolini di un bar dove per fortuna non c’erano avventori. Il centauro, un 18enne di Ravenna, è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Illesa ma sotto shock la conducente dell’auto, una 71enne del Sud Italia. Erano da poco passate le 19.30 giovedì quando il 18enne stava percorrendo via Cella verso Carraie. All’improvviso però da via Silvagni è sbucata l’auto, condotta dalla 71enne, che dalla ricostruzione della Polizia locale di Ravenna avrebbe omesso di dare la precedenza. A quel punto lo schianto è stato inevitabile. In seguito all’urto il giovane in scooter è finito tra i tavoli di un bar vicino dove non c’erano avventori. Il 18enne è stato trasportato d’urgenza al ‘Bufalini’. Via Cella è stata chiusa per i rilievi, con disagi alla circolazione.