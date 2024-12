In silenzio il 56enne arrestato dalle polizia. Ha solo detto di non conoscere la 20enne molestata

Nell’interrogatorio di garanzia di ieri mattina, si è avvalso della facoltà di non rispondere il 56enne irregolare di origine marocchina e senza fissa dimora arrestato giovedì sera dalle Volanti nei pressi di un bar cittadino in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Corrado Schiaretti su richiesta della procura con l’accusa di avere molestato sessualmente per strada una 20enne ravennate. Secondo quanto ricostruito dalla squadra Mobile, l’episodio risale al 3 giugno scorso: quel giorno la giovane si trovava alla fermata del bus quando era stata avvicinata dal sospettato il quale prima aveva cercato di guadagnare la sua fiducia con una breve conversazione per poi molestarla. Davanti al giudice, il 56enne, difeso dall’avvocato Andrea Valentinotti, ha solo detto di non conoscere la ragazza in questione.