’In sintonia con il cane’ a Bizzuno

Un pomeriggio per entrare ’In sintonia con il cane: ascolto, rispetto e relazione’. È questo il titolo dell’iniziativa del Canile comprensoriale di Bizzuno, che sabato 10 maggio, dalle 15 alle 17 nella sua sede di via Giovanna Buscaroli, ha organizzato un momento di approfondimento rivolto in particolare ai ragazzi dai 10 ai 14 anni che amano i cani. L’incontro nasce da un’idea della Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Lugo e si concretizzerà in un’opportunità per imparare a comunicare in modo efficace coi nostri amici a quattro zampe, grazie all’esperienza degli operatori del canile. L’incontro si concluderà con un momento di gioco insieme ai cani e a seguire è prevista la merenda per tutti i partecipanti. Per partecipare è necessario iscriversi sulla piattaforma Eventbrite al link https://InsintoniaconilcaneBizzuno.eventbrite.it.