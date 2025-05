In stazione rapinano 17enne: due arresti

La stagione balneare è alle porte ma il litorale cervese ha già iniziato a manifestare i primi segni di sofferenza legati alla criminalità stagionale. Non a caso l’ultimo episodio risale giusto alla notte tra sabato e domenica quando i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato nell’area della stazione ferroviaria di Cervia due giovani di origine egiziana di 22 e 23 anni, entrambi residenti a Ravenna, con l’accusa di avere rapinato un 17enne di Cotignola.

Secondo quanto ricostruito dall’Arma, tutto si è verificato attorno alle 23 quando il 17enne, in compagnia della fidanzata e di altri amici, era appena sceso dal treno giunto poco prima in stazione. A quel punto è stato avvicinato da un gruppo di sconosciuti formato da circa una decina di ragazzi: in tre, dopo averlo accerchiato, gli hanno sottratto il cellulare dallo zaino. Il 17enne ha allora provato a reagire per riprendersi il maltolto: ma è stato aggredito con un calcio e con lo spray al peperoncino spruzzato sul volto.

I tre aggressori sono quindi scappati a piedi fuori della stazione venendo però inseguiti dalla vittima che intanto contattava il numero di emergenza 112.

I militari, immediatamente intervenuti sul posto, sono riusciti a intercettare alcuni giovani: due dei quali in seguito sono stati identificati appunto quali autori della rapina commessa poco prima ai danni del 17enne. Da ultimo una minorenne del forese ravennate forse legata a uno dei due arrestati, è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento all’apposita procura bolognese. Sulla base di quanto dichiarato dalla vittima e da altri testimoni e sulla scorta delle verifiche dei carabinieri, il pm di turno Francesco Coco ha disposto che i due venissero portati in carcere a Ravenna in custodia precautelare in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi davanti al gip Corrado Schiaretti.

L’accaduto ricorda per ampi tratti una vicenda dell’estate del 2024 verificatasi sempre a Cervia e culminata sempre in stazione con due arresti eseguiti dai carabinieri. A metà mese scorso, al termine dell’abbreviato, il primo era stato condannato a tre anni di reclusione. E il secondo, a due anni e due mesi sostituiti con lavori di pubblica utilità in un ente bolognese. Dovevano rispondere il primo di rapina pluriaggravata in concorso. Ed entrambi in concorso di tentato furto, lesioni personali aggravate e porto abusivo di due coltelli della lunghezza di 16 e 10 centimetri. In particolare erano stati bloccati all’alba del 24 agosto con l’accusa di avere il primo rapinato quella stessa notte sul lungomare gli abiti griffati a un 19enne; di avere entrambi provato a rubare in spiaggia la borsetta a una ragazza; quindi di avere accoltellato i tre giovani tra i 18 e i 21 anni intervenuti in difesa della giovane. Si tratta di un 18enne e un 20enne di origine tunisina residenti a Bologna. Il primo, dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, era tornato libero con l’obbligo di dimora a Bologna. L’altro era tornato libero il giorno della sentenza con il divieto di dimora sul territorio ravennate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Milano Marittima, quella volta l’allarme era scattato verso le 3.30 quando il 19enne aveva chiamato dalla IV traversa per lamentare di essere stato rapinato da sconosciuti. In particolare era stato fatto cadere con un calcio da dietro: e mentre alcuni lo tenevano fermo e lo picchiavano, altri gli sfilavano le scarpe da 500 euro, la cintura firmata e il portafogli che, a spregio, gli avevano infine lanciato addosso dopo avere tolto i 65 euro custoditi al suo interno. Verso le 4.30 in zona III traversa i due infine avevano ferito a coltellate tre ragazzi intervenuti per impedire il borseggio di una amica.