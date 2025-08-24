In strada con un coltello in mano. Arrestata dall’Arma per resistenza

E con quello di venerdì sera fanno cinque arresti in circa un mese e mezzo: questa volta per resistenza a pubblico ufficiale. La protagonista della singolare vicenda giudiziaria, è una 49enne di originie ucraina che vive a Porto Fuori. Verso le 19 dell’altro ieri i carabinieri l’hanno trovava in strada con un coltello in mano. Poi lei ha provato a divincolarsi e, come disposto dal pm Raffaele Belvederi, è stata arrestata. Ieri mattina davanti al giudice Piervittorio Farinella e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani, la 49enne - difesa dall’avvocato Francesco De Angelis - ha raccontato che si trovava in casa a tagliare della carne carne con un coltello da cucina ma che non si ricordava di essere arrivata in strada con quel coltello in mano. Il giudice, dopo averne convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di firma una volta la settimana. La difesa ha chiesto tempo per riuscire a riunire tutti i fascicoli pendenti anticipando che chiederà una rito abbreviato a una perizia psichiatrica se non ancora eseguita. Il giudice ha così rinviato fino a ottobre trasmettendo gli atti al presidente del tribunale al quale compete la decisione sulla riunione dei fascicoli il 14 ottobre in occasione di altra prosecuzione di udienza per un precedente arresto. Sulla condizione della 49enne, verrà interpellato anche l’amministratore di sostegno della donna.

Il 6 agosto scorso si era verificata una situazione con aspetti analoghi: la donna secondo l’accusa era uscita di casa in evidente stato di agitazione e con un mattarello. E aveva iniziato a colpire le auto parcheggiate danneggiandone tre tra vetri rotti e segni sulla carrozzeria. Anche uno dei proprietari era stato colpito a un ginocchio mentre un vicino era riuscito a portarle via il mattarello. Una volta sul posto, i carabinieri avevano infine dovuto subire la reazione della 49enne. Per donna, denunciata più volte per stalking da una vicina e dal suo compagno, il 4 luglio c’era stato un primo arresto per atti persecutori, poi per il divieto di avvicinamento. Il 13 luglio altri due episodi in meno di 15 ore, sempre per stalking.