’In suspensus’, su il sipario

C’era il pubblico delle grandi occasioni, fra appassionati e cultori d’arte, alla vernice della mostra “In suspensus” alla Fondazione Sabe per l’Arte di Ravenna, che mette insieme le opere di tre artisti, di due generazioni diverse, che si esprimono con differenti linguaggi: Elena Modorati (1969), Carlo Benvenuto (1966) ed Enrico Cattaneo (1933-2019). Per la prima volta insieme, grazie all’iniziativa della curatrice Angela Madesani, storica dell’arte che insegna all’Istituto Europeo di Design e all’Istituto Secoli di Milano.

La mostra resterà aperta fino al 7 aprile. “In suspensus” è la prima mostra del 2024 della Fondazione Sabe, aperta nel 2021 da Norberto Bezzi e Mirella Saluzzo, con l’obiettivo di diffondere l’arte contemporanea con un occhio di riguardo per la scultura. E non solo: è anche la prima di tre mostre dedicate alla fotografia lungo tutto il corso dell’anno.

"Indagheremo sulla fotografia in rapporto alla scultura e allo spazio – spiega il direttore artistico Pasquale Fameli –. Focus di questa prima mostra è, in particolare, la relazione tra foto e natura morta". Ad entrare nel vivo di ‘In suspensus” è la curatrice stessa. "Mettere insieme tre artisti diversi non è mai facile – spiega –. Fil rouge della mostra è il concetto di imitazione che, in qualche modo, ricorre in tutti loro" Apertura al pubblico il giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19. Ingresso libero. La Fondazione Sabe si trova in via Pascoli 31, a Ravenna.