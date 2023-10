In tanti ieri alla rievocazione

In tanti ieri hanno partecipato alla rievocazione storica della Liberazione di Cervia. In piazza Garibaldi, a cura della Gotica Romagna, sono arrivati mezzi militari risalenti alla seconda guerra mondiale. L’ingresso a Cervia ha visto rari veicoli d’epoca incluso cingolati, corazzati, ambulanze, jeep e moto, protagonisti una ricostruzione degli avvenimenti storici con quaranta figuranti. Ad accogliere la sfilata è stata la banda ‘Città di Cervia’ che poi ha accompagnato il tradizionale corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico.