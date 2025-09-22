In tanti per i riconoscimenti ai russiani più meritevoli

Tanti russiani ieri mattina al teatro comunale hanno assistito alla consegna dei premi ’Artoran a Ross’ a Franco Belosi e ’Un amico per Russi’ a Rosa Anna Conti. Franco Belosi, che vive a Forlì, è un fisico, insegnante per 20 anni e ricercatore del Cnr (Centro nazionale delle ricerche), autore di importanti studi sull’atmosfera, in particolare sulle nubi e la formazione dei cristalli di ghiaccio. È stato presentato da Giancarlo Utili, che ha ricordato la sua curiosità fin da ragazzo: "Porsi delle domande sul perché un fenomeno avviene in un determinato modo e non in un altro è la molla della ricerca" ha affermato Belosi, che ha poi aggiunto che "la maggior parte della ricerca oggi la fanno i giovani, per lo più con contratti precari. Io qualcuno l’ho aiutato".

Rosa Anna Conti è una persona nota e stimata a Russi, ma forse non tutti conoscono la forza del suo impegno. "Io studiavo e vedendo questa mia giovanissima vicina, 21 anni appena, sposata e madre, che accudiva anche suocero e cognato, mi sorprendevo. Ha preso poi la licenza media, ha fatto le magistrali, e contestualmente era volontaria del Pci, impegnata per il referendum sul divorzio, per i diritti delle donne e dei più fragili. Non so come riuscisse a far tutto". Conti ha poi ricordato gli "anni di bella politica per il paese e per Russi, quando arrivarono il Peep e l’asilo nido e io da assessora, tra il 1985 e il 1990, introdussi la raccolta differenziata dei rifiuti".