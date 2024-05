In tanti per il docufilm. E il 18 giugno si replica

Sala piena e diverse persone in piedi per la proiezione del docufilm ’Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’ di lunedì sera al cinema Sarti di Faenza. Tanto che si replica, il 18 giugno all’Arena Borghesi. Il docufilm, realizzato dal vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini e da Marco Santangelo con le musiche originali di Marco Reno Solferini, racconta il disastro che ha colpito il nostro territorio un anno fa attraverso le testimonianze delle persone colpite. Il progetto è prodotto da Qn Quotidiano Nazionale - Il Resto del Carlino con il supporto della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca di Bologna. A ospitare la serata Cinemaincentro.

I posti a disposizione per la serata di lunedì, prenotabili registrandosi gratuitamente sul sito del Resto del Carlino, erano esauriti da giorni. Diverse persone in più si sono presentate comunque, ma purtroppo alcuni sono rimasti fuori mentre altri sono entrati ma hanno visto il documentario in piedi: c’erano circa 300 persone, sala piena. Del resto sullo schermo scorrevano immagini note e dolorose per tutti i faentini, nonché la testimonianza di diverse persone che vivono in città: Silvia Dal Santerno, che si è salvata rifugiandosi nel sottotetto con i suoi tre gatti, Isabella Salvini e il marito Giorgio che da alluvionati si sono sposati durante la lunga permanenza all’hotel Cavallino e anche Giacinto Bosi e Giulio Nicolò, alluvionato il primo e carabiniere che l’ha soccorso il secondo, entrambi protagonisti di uno scatto simbolo del fotoreporter Stefano Tedioli che ha fatto il giro del mondo. Tanti si sono commossi, soprattutto davanti alla testimonianza di Giuliana Bordini, la donna di Sant’Agata che ha perso il marito nel disastro.

La serata è stata anche l’occasione per far incontrare soccorritori e salvati sul palco, dopo gli interventi del sindaco Massimo Isola, del prefetto Castrese De Rosa e del presidente della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese Giuseppe Gambi.

Viste le tante richieste per vedere il docufilm è stata messa in calendario un’altra serata di proiezione a Faenza: il 18 giugno alle 21.30 all’Arena Borghesi, grazie alla disponibilità del cineclub Il Raggio Verde. Non serve prenotarsi: quella sera l’accesso sarà completamente libero e gratuito. I cancelli dell’Arena aprono alle 21 e all’interno sono presenti 350 posti. "Stiamo pensando di introdurre un’offerta libera da devolvere in beneficenza, sempre legata al tema dell’alluvione – dice il vicepresidente del Raggio Verde Gian Marco Magnani –. Siamo contenti di mettere a disposizione il nostro spazio per questa iniziativa. Qui all’Arena l’acqua non è arrivata, ma era a meno di 100 metri: lo sferisterio Macrelli ha fatto praticamente da cassa di espansione. La nostra associazione conta una decina di soci attivi e molti sono stati colpiti personalmente dall’alluvione. Per me l’acqua è arrivata in due case, diversi ragazzi abitano in Borgo dove la situazione è stata particolarmente drammatica, altri in centro si sono ritrovati la cantina allagata. A Faenza è difficile non conoscere qualcuno che ha avuto dei problemi, il tema è sentitissimo. Ce lo ricordiamo tutti, purtroppo, cos’è stato il maggio dell’anno scorso".

sa.ser