In tanti per ’Puliamo i nostri fiumi’ . Le richieste dei manifestanti

In tanti, tantissimi hanno partecipato alla manifestazione ’Puliamo i nostri fiumi’ organizzata nella mattinata di ieri dal Comitato ’Proteggiamo Conselice’. Gli striscioni con la scritta ’Presto che è tardi. Abbiamo paura’ hanno accompagnato il transito del pubblico dal ponte di Passogatto, luogo di incontro, verso l’interno del fiume Santerno, nella golena trasformata in una sorta di piazza dove i membri del Comitato sono intervenuti, insieme ad altri ospiti per illustrare il loro impegno, ora focalizzato sulla messa in sicurezza del territorio attraverso la pulizia dell’alveo in vista della stagione invernale. Un tema che sarà al centro anche dell’incontro fissato per le 16,30 venerdì prossimo in Regione, alla presenza del governatore Stefano Bonaccini che incontrerà i rappresentanti di tutti i comitati creati sul territorio. "Sappiamo cosa è successo a maggio ma ora non sappiamo, a distanza di oltre 4 mesi e mezzo dall’alluvione, come le istituzioni intendano procedere per la messa in sicurezza dei fiumi – ha sottolineato il presidente del Comitato, Roberto Camini dopo il minuto di silenzio dedicato alle vittime causate dall’alluvione –. E’ già passato troppo tempo. Occorre intervenire sulle tane degli animali che scavano dei veri e propri cunicoli identificati come una delle cause della rotta degli argini e sugli alberi e sedimenti che, nell’alveo, impediscono il deflusso delle acque. Se per anni le istituzioni non si fossero dimenticate di fare la necessaria manuntezione – ha sottolineato – non saremmo qui a piangere dei morti e a chiedere, con la rabbia dentro, degli interventi immediati".

A supportare le richieste anche Massimo Tarozzi, presidente del Comitato 17 maggio 2023 di Sant’Agata sul Santerno, presente all’incontro. "Ancora oggi a Sant’Agata non abbiamo il forno, né la farmacia. La ferramenta ha riaperto da poco – ha spiegato –. I Carabinieri sono dislocati a Massa Lombarda e il comune è stato trasferito nelle scuole. Il nostro comitato è nato per tre scopi, aiutare la popolazione nelle prime necessità, chiedere sicurezza ed i giusti ristori. Non possiamo permettere che ricapiti di nuovo un alluvione simile. Non possiamo continuare ad avere paura di abitare nelle nostre case. C’è stata una estate secca. Potevano fare il triplo del lavoro. Solo ora si sono accorti che il nostro ponte è più basso delle sponde, eppure è rimasto li, ed ora con l’innalzamento degli argini è ancora più basso. Non possiamo subire le decisioni, dobbiamo dire la nostra anche noi".

In diversi hanno preso la parola. C’ è stata Simona Mastrangelo di Spazzate Sassatelli che ha raccontato il malessere morale dilagante provocato dalla paura indotta dall’alluvione, Dino Gaeta, rappresentante agricolo del Comitato che ha sottolineato come gli agricoltori siano pronti a dare il loro contributo, Alfredo Salami di Lavezzola, membro del Comitato, che ha rilevato come la situazione attuale del fiume sia sostanzialmente uguale a quella di aprile, Mentino Preti, tecnico in pensione che nell’affrontare l’evoluzione storica delle manutenzioni ha evidenziato come "le ultime due generazioni abbiano trascurato l’attenzione riservata ai fiumi nei precedenti 350 anni" ed infine Claudia con il Comitato del Memorial Paolini che è riuscito a donare oltre 2000 euro al comitato. Fra il pubblico erano presenti la sindaca di Conselice, Paola Pula, accompagnata dall’assessore alle attività produttive, Raffaele Alberoni, l’assessora al patrimonio del comune di Lugo, Veronica Valmori e vari rappresentanti delle forze politiche del territorio, in particolare, Pd, Per la Buona Politica e Fratelli d’Italia.

Monia Savioli