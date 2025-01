In tilt il motore di raffreddamento. Chiude prima la pista di ghiaccio

Stop anticipato per la pista di pattinaggio su ghiaccio di Lugo. Se ne va in anticipo uno dei simboli per antonomasia del Natale, che in questi giorni di festa ha attirato tantissimi tra bambini, ragazzini e anche tanti adulti. L’attrazione, allestita come da tradizione in piazza Mazzini, all’interno del Pavaglione, avrebbe dovuto funzionare fino a domenica prossima, 12 gennaio, con i soliti orari, dalle 10 del mattino alla mezzanotte. A causa di alcuni problemi tecnici riscontrati al motore di raffreddamento che garantisce la tenuta del ghiaccio, la pista ha invece chiuso prima, nella giornata di ieri, 7 gennaio.

Di conseguenza, sarà smontata con alcuni giorni di anticipo rispetto al previsto. La pista di pattinaggio è stata inaugurata il 23 novembre scorso in occasione dell’apertura di tutti gli allestimenti organizzati per il Natale. L’apertura e la chiusura dell’attrazione coincidono con l’avvio e la conclusione del programma di eventi organizzati dall’Amministrazione per celebrare le recenti festività. Nel ricco calendario hanno trovato spazio, oltre agli eventi organizzati in centro città, anche manifestazioni dislocate nelle frazioni come Voltana e Passogatto. Ancora pochi giorni e poi saranno archiviate anche le luminarie, le decorazioni e gli allestimenti appesi lungo il loggiato del Pavaglione e nelle vie limitrofe. Alcune delle decorazioni che hanno abbellito il centro, come i fiocchi di neve, sono state realizzate a mano dai cittadini lughesi tramite il laboratorio gratuito presso la sede di Ascom-Confcommercio, con la guida della visual designer Valentina Gasperini.

Monia Savioli