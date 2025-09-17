In trecento a Cotignola per la popolazione di Gaza

L’insostenibile situazione che sta avvenendo a Gaza, con lo sterminio quotidiano di uomini, donne e bambini, chiama le coscienze di tutti a sollevarsi e Cotignola, ’il paese dei giusti’, risponde. Sono state oltre 300 le persone che nella serata di lunedì si sono radunate in piazza della Pace per un momento di riflessione e condivisione su quanto sta avvenendo al popolo palestinese, martoriato da continui bombardamenti e umiliato dalla carestia provocata per la mancanza di beni di prima necessità derivanti dai blocchi ai rifornimenti da parte dell’esercito israeliano. Un’iniziativa organizzata da tante associazioni di Cotignola capitanate da Primula e in collaborazione con Emergency e Medici senza Frontiere. Un appuntamento che ha ricevuto il sostegno e il patrocinio del Comune. Arrivati sul posto alle 20, come da programma, gli intervenuti hanno potuto realizzare un’installazione sull’asfalto, una stella cometa fatta da centinaia di lumini in barattoli di vetro. Sono seguite le testimonianze degli operatori umanitari delle Organizzazione non governative che operano in prima linea nel territorio di Gaza. Le operatrici hanno testimoniato di quanto sia difficile anche per coloro che operano direttamente dei luoghi di guerra accettare di sentirsi impotenti di fronte ad eventi che superano le loro capacità, "ma questo non significa che questi attestati di solidarietà non siano importanti, anche un momento di riflessione e sostegno come quello che può avvenire in una piazza di un paese d’Italia, serve a smuovere le coscienze per non rimanere indifferenti di fronte al genocidio che è in atto in questo momento".

L’iniziativa, che si prefigge lo scopo di sostenere la Global Sumud Flotilla in rotta verso le coste di Gaza per cercare di portare aiuti, è proseguita con l’esibizione della cantautrice Luisa Cottifogli che interpretato tre canzoni, in ebraico, in arabo e una canta romagnola, a rirpova che la musica e l’arte travalicano i confini degli stati. "Siamo qui perché il mare deve essere usato come corridoio per portare aiuti alle persone in difficoltà - hanno spiegato al microfono gli organizzatori - che vengono affamate dal governo israeliano", in riferimento alla Flotilla che sta per entrare in diretto contatto con il blocco navale imposto dallo stato israeliano. La serata è proseguita con la proiezione del documentario ‘Gaza: doctors under attack’ di Alberto Emiliani. Una manifestazione pacifica, con tante bandiere della palestina e della pace, portate sia dai partecipanti che appese ai muri degli edifici che attorniano la piazza.

Matteo Bondi