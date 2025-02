In tribunale la protesta dei magistrati. Unione Camere penali: "È errata"

Giornata di astensione dall’attività giudiziaria ieri per l’Associazione nazionale magistrati contro la riforma della giustizia e la separazione delle carriere. Anche i magistrati ravennati hanno incrociato le braccia, mettendosi a disposizione dei cittadini per tutta la mattinata in tribunale per rispondere a dubbi e interrogativi su giustizia e Costituzione (foto). "Non uno sciopero – si legge in una nota dell’Associazione nazionale magistrati – ma un momento di riflessione profonda sul senso della nostra professione e su ciò che la Costituzione rappresenta per tutti i cittadini". E proprio a questi ultimi è stato rivolto un appello da parte dei magistrati: "La giustizia è di tutti, difendiamola insieme". Accanto alla sottosezione ravennate dell’Associazione nazionale magistrati, a sostegno dell’iniziativa, si è schierato il Comitato in difesa della Costituzione di Ravenna Libertà e Giustizia, circolo di Ravenna.

Per l’Unione Camere penali, però, la protesta è stata "errata nel merito e nei modi. Separare le carriere significa infatti rendere la giustizia penale più moderna, aderente al modello processuale vigente e rendere finalmente “terzo” il giudice come vuole l’articolo 111 della stessa Costituzione. Avere due Consigli Superiori uno per i giudici e uno per i pm significa garantire ad entrambe le magistrature, giudicante e requirente, con piena indipendenza e autonomia, ma al tempo stesso garantire i magistrati dai condizionamenti che derivano inevitabilmente dall’avere un governo comune che ne amministra le carriere e la disciplina". L’Unione delle Camere penali, poi, punta il dito contro "gli scandali nella gestione delle carriere che hanno caratterizzato nel tempo – da ultimo lo scandalo Palamara – l’amministrazione correntizia del Csm" e "la evidente politicizzazione interna del sindacato dei magistrati, che è stata oggetto di censura e di durissima critica da parte di ampi settori della magistratura stessa".

Critico sull’iniziativa dell’Associazione nazionale magistrati anche l’Organismo Congressuale Forense.