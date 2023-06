In tutti i settori l’occupazione cresce

Gli addetti nelle imprese dell’Emilia-Romagna sono aumentati del 4,4 per cento nel 2022. Il risultato è determinato dai dipendenti (+5,9 %) e l’aumento ha interessato tutti i settori. Le performance migliori per i servizi diversi dal commercio, in particolare attività artistiche, sportive, intrattenimento (+14,9 %), immobiliari (+14,8 %), alloggio e ristorazione (+11,4 %), noleggio, agenzie viaggio (+7,9 %). Non si arresta la tendenza all’aumento dell’occupazione con un ritmo comunque elevato, anche se più contenuto, negli ultimi mesi. Come attesta uno studio diffuso recentemente da Unioncamere Emilia-Romagna nel 2022 gli addetti alle imprese in regione sono risultati 1.723.140 con un deciso aumento di 73.010 unità (+4,4 %) rispetto al 2021. E’ evidente la risalita al di sopra del livello del 2019 precedente alla pandemia. A livello nazionale, la media annuale degli addetti è aumentata del 4,7 %. In termini assoluti l’andamento positivo dell’occupazione è derivato dagli addetti dell’insieme degli altri servizi diversi dal commercio, costituito da un gruppo di attività che hanno beneficiato della ripresa: sono saliti a quota 736.363 con un aumento del 6,7 %. Per tutti i sottosettori l’andamento dell’occupazione è stato positivo, ma non omogeneo. La crescita più consistente si è avuta nei servizi di alloggio e ristorazione con un incremento di 16.312 unità (+11,2 %). Quindi dall’aggregato noleggio-agenzie di viaggio-servizi di supporto alle imprese (+11.062 unità, +7,9 %) ed è ascrivibile ai dipendenti. Buona performance per le attività di selezione, fornitura di personale dove l’occupazione alle dipendenze è aumentata di 8.710 unità (+16,7 %) derivante da un aumento del lavoro interinale connesso alla ripresa dell’attività economica, e di 2.859 unità (+17,9 %) nelle attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi alle imprese. Unico calo, di 1.422 unità, per gli addetti delle attività di servizi per edifici e paesaggio, dovuto alle minori esigenze di sanificazione dopo il Covid.