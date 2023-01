In un anno 50mila sanzioni: la metà solo alla Standiana

Sono circa 50mila le sanzioni staccate nel 2022 dai cinque velox installati dal Comune negli ultimi anni sul territorio. E di queste poco meno di metà sono state rilevate da un apparecchio solo: quello posizionato sulla Standiana, non a caso l’unico per il quale il limite di velocità è fissato ai 50 kmh (in tutti gli altri casi è ai 70 kmh). Qui le infrazioni l’anno scorso sono state in totale 23.890, ovvero in media 65,5 al giorno. L’altro velox che rileva molte infrazioni è quello a Fosso Ghiaia, e non stupisce a fronte del grande traffico dell’Adriatica. Le sanzioni in questo caso sono state 15.101 nel 2022, in media 41,4 al giorno.

Di minore entità i numeri relativi agli altri tre apparecchi di proprietà del Comune di Ravenna installati sul territorio. A Castiglione, sulla Bagnolo Salara, le sanzioni sono state 4.984 nel 2022, ovvero 13,7 in media al giorno. Sulla Ravegnana a Coccolia il dato totale è invece 4.402: 12,1 multe al giorno.

Stupisce che il velox con la media minore di sanzioni al giorno sia l’ultimo installato, nonostante l’effetto novità: si tratta di quello sul Dismano a Osteria, attivo dallo scorso 16 giugno. In 199 giorni di attività ha staccato 1.818 sanzioni: ovvero, in media, 9,1 al giorno. L’apparecchio sull’altro lato della strada, a Borgo Faina, è invece di proprietà della Provincia.

C’è poi un altro dato: quello dei velobox, gli apparecchi blu posizionati dentro ai paesi o in città. Nel 2022 infatti hanno rilevato complessivamente 1.229 infrazioni. "È importante perché il velobox è il vero deterrente – commenta il vicesindaco Eugenio Fusignani –. Il Comune può installarli liberamente, anche dentro ai paesi. C’è chi dice che sono sempre vuoti, ma non è così: tant’è vero che 1.229 persone si sono ritrovate con la sanzione. Ora faremo un’ulteriore valutazione sul territorio per arrivare a installarli anche su altre strade".