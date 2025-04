In un libro la storia dell’ospedale locale

Alle 20.30 a Palazzo Marini in via Roma 10 ad Alfonsine si terrà la presentazione del libro illustrato ’Ci chiamavano l’isola felice. La favola di un piccolo ospedale, il ‘Giulio Gamberini’ di Alfonsine’ di Hedda Forlivesi fresco di stampa per le Edizioni del Girasole. Il volume vuole essere una tessera luminosa nel complesso e travagliato mosaico della sanità pubblica: una tessera che si incastra perfettamente nel tessuto sociale della comunità. Ad arricchire il tutto, 16 zirudelle in lingua romagnola, scritte dall’Autrice, che sarà presente all’incontro. Il libro sarà presentato da Beppe Masetti, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e provincia. Parteciperà Ivan Simonini, Presidente delle Edizioni del Girasole.