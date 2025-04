In un volume raccolti sette saggi sulla guerra in collina

Alle 21 di stasera, la biblioteca comunale di Castel Bolognese (piazzale Poggi 6) ospiterà la presentazione del libro ’La guerra in collina. Eserciti, civili e partigiani nell’Appennino faentino 1943-1945’, volume di ricerca promosso dall’Unione della Romagna Faentina e curato dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea a Ravenna e provincia.

Il libro raccoglie sette saggi storici inediti che, basandosi su pubblicazioni pregresse e documenti di archivio, ma anche su nuove fonti, come diari e memoriali mai pubblicati, intendono colmare la mancanza di uno studio che metta in relazione, in maniera organica, i molteplici aspetti della guerra di Liberazione e del passaggio del conflitto nell’area collinare del nostro territorio. Saranno oggetto di approfondimento specifico la Repubblica di Salò e le forze di occupazione naziste, tramite relazioni degli autori Marco Serena, Laura Orlandini, Enzo Casadio, Salvatore Tagliaverga e Sandra Bellini. L’iniziativa è ad ingresso libero e gratuito.