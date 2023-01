In una settimana 33 contagi Due decessi in provincia

I dati settimanali del Covid in provincia di Ravenna sono tutto sommato stabili.

Dal bollettino emesso ieri dalla Regione emerge infatti questo: la situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 492 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 430.310) seguita da Ravenna (333 su 201.707) e Modena (325 su 319.076); poi Reggio Emilia (292 su 243.911), Parma (252 su 182.727), Ferrara (243 su 158.405); quindi Rimini (171 su 194.351), Piacenza (141 su 112.183), Cesena (118 su 118.366), Forlì (117 su 99.339) e, infine il Circondario Imolese con 89 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 65.294.

Due i decessi in provincia di Ravenna, uno in provincia di Piacenza, 7 a Parma, 1 a Reggio Emilia, 4 a Modena, 10 a Bologna, 3 a Ferrara, 2 a Ravenna, uno in provincia di Forlì-Cesena.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto alla settimana precedente), 1 a Parma (invariato), 1 a Reggio Emilia (-1), 7 a Modena (+1), 8 a Bologna (-1), 2 nel Circondario Imolese (-1), 3 a Ferrara (invariato), 6 a Ravenna (+2), 1 a Forlì (invariato); 1 a Rimini (-1).