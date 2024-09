"In vacanza per rendere più coeso lo staff"

Assieme in vacanza per lavorare meglio. W&D 2.0, azienda ravennate che si occupa da anni di web e di marketing, ha organizzato quattro giorni nelle montagne francesi dell’Alta Savoia. Un’esperienza decisamente insolita, voluta per condividere in maniera ’completa’ una serie di attività di gruppo che hanno certamente lasciato il segno. A proporre la vacanza insieme è stato l’ad Alfredo Canelli: "Non è la prima volta che organizziamo viaggi aziendali a uso interno. In passato siamo stati a New York, a Parigi, a Valencia, e non si tratta mai di vacanze fini a se stesse, bensì insoliti percorsi formativi con tutti i nostri ragazzi. Quest’anno la scelta delle alpi francesi è stata fatta per associare l’alta montagna a profumi, odori e sforzo fisico. Soprattutto da quando si è diffuso lo smart working, dopo il Covid, la possibilità di stare quattro giorni sempre assieme ci sembrava davvero importante. Un modo per costruire un percorso condiviso, per comunicare in maniera diretta, senza l’uso del digitale oggi imperante". Lo staff aziendale (14 persone per tre quarti ragazze, età media 32 anni) è stato stimolato con alcune ’prove’ di gruppo insolite, con la logica dei role play, i giochi di ruolo. "Nel primo gioco i ragazzi formavano un consiglio di classe: un modo per aprire la mente ad accogliere nuove idee e a leggere la realtà senza preconcetti – prosegue Canelli, che ha fondato l’azienda insieme a Nadir Vedana –. Il giorno successivo li ho fatti diventare ministri di un governo. Infine abbiamo creato un club del libro: partendo da un racconto di Schiller, abbiamo parlato per ore ininterrottamente e senza fatica… Insomma, siamo stati in gruppo in maniera diversa".