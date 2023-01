In vendita gli abbonamenti

È possibile acquistare gli abbonamenti annuali per la sosta a pagamento per il 2023 a Cervia. La giunta comunale ha riconfermato le stesse tariffe. L’abbonamento annuale costa 228 euro; 192 euro per l’abbonamento stagionale valido dal primo aprile al 30 settembre; 66 euro per abbonamento mensile valido dal giorno 1 al giorno 3031 del mese di interesse. Gli abbonamenti possono essere acquistati presso gli uffici comunali Cerviainforma Cittadini in viale Roma 33, previa consegna di ricevuta di pagamento PagoPA da effettuarsi nelle modalità indicate nella sezione Soste e Parcheggi.