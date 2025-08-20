In vendita palazzo storico. È in piazza Arcivescovado: "Immobili da valorizzare per tenere il centro vivo"

Al novero degli immobili di lusso messi in vendita in centro storico in questi anni se ne aggiunge un altro, al numero 9 di via Ginanni, a ridosso di piazza Arcivescovado, che fino a pochi mesi fa ospitava una delle sedi ravennati di Bper. Da qualche giorno sulla facciata campeggiano i cartelli ‘Vendita’ dell’agenzia immobiliare Gabetti e già in diversi, assicura il titolare Fabrizio Savorani, hanno mostrato interesse. Il palazzo è stato sede di Bper fino a sei mesi fa, l’altra sede della banca, tra via Guerrini e via Romolo Gessi, continua a essere in attività, quando in seguito a una riorganizzazione interna, in questi uffici lavorava una sessantina di persone, si è deciso per la vendita.

"Si tratta di un palazzo antico di grande pregio – dice Savorani – diviso tra piano terra, primo e secondo piano, oltre a un giardino interno con due bellissime magnolie, per un totale di 1700 metri quadrati". Gli ingressi sono due, entrambi su via Ginanni, uno dei quali dà direttamente nel cortile. All’interno, mentre gli ultimi scatoloni sono pronti per essere portati via, si scorgono le tracce delle varie postazioni, grandi vetrate illuminano i corridoi e le sale, in alcune delle quali, una in particolare, restano grandi armadi a muro a servizio delle attività bancarie. Contrasta con la facciata esterna, tipica di un edificio ottocentesco, l’interno che, da decenni destinato a uffici, presenta invece un aspetto nuovo e funzionale, con soffitti e pavimenti ricoperti, come accade sempre, o quasi, quando palazzi storici vengono adattati, su indicazioni delle soprintendenze, a utilizzi diversi dall’abitativo. Rimangono però tracce della storia dell’edificio anche all’interno, in particolare delle varie epoche che l’hanno attraversato: colpiscono la scala, appena entrati sulla sinistra, con ringhiera e corrimano decò in ferro battuto, e il soffitto in vetro colorato e acciaio visibile seguendo con lo sguardo la tromba delle scale. In una delle sale a piano terra è invece ancora presente un’antica cassaforte in legno. "Gli interni sono a posto – continua Savorani – perché utilizzati fino a pochi mesi fa. Quindi è evidente che chi volesse fare un investimento senza ulteriori spese, dovrebbe acquistarlo per continuare a utilizzarlo come uffici. Immagino anche che, con i permessi necessari, si potrebbe cambiare la destinazione d’uso in residenziale, a quel punto bisognerebbe intervenire. L’immobile è nel cuore della città, all’ombra di piazza Arcivescovado, in una delle zone più belle e prestigiose del centro ed è importante che non rimanga vuoto, per contribuire a rendere ancora più viva la zona. Qualunque sia l’uso che si decida di farne".

Il palazzo, messo in vendita a 2milioni e 700mila euro, ha ospitato dal 2010 circa Bper, prima ancora era stato la sede della Banca San Paolo di Torino. Nelle vicinanze un’altra banca è stata venduta per diventare, in questo caso, un polo delle arti e della musica. Si tratta della ex sede del Monte dei Paschi in piazza Kennedy che ora ospita la sede in centro storico dell’Accademia di Belle Arti e del conservatorio statale Giuseppe Verdi.

Annamaria Corrado