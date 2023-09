In vetrina ’Luce all’emozione’ Le opere di Fraschi in mostra La Cassa di Ravenna S.p.A. presenta fino al 12 settembre a Piazza del Popolo 30 una mostra d'arte di Francesco Schiavo, scultore e pittore autodidatta premiato per le sue creazioni originali. Un'occasione per valorizzare il collezionismo privato e la cultura artistica.