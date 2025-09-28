"In via Bagnolo Salara mancano le strisce pedonali"

Un lettore, Salvatore Fazio il suo nome, residente in via Bagnolo Salara in località Castiglione di Ravenna, ha segnalato "una situazione di sicurezza stradale critica nella S.P. 254 (via Bagnolo Salara) al civico 101, Castiglione di Ravenna".

"Ho fatto richiesta alla Provincia di Ravenna - si legge nella lettera - per la realizzazione di strisce pedonali in corrispondenza del civico 101, dove dal mese di gennaio 2025, sono state realizzate 8 villette a schiera e ne verranno costruite altrettante 8. Si fa presente che a circa 50 metri dal civico 101 della S.P. 254 è presente la fermata della Star Romagna linea 149 e linea 126. Al momento non esistono attraversamenti pedonali, e ciò rende estremamente pericoloso attraversare la strada, in particolare per i bambini. Mio figlio, ad esempio, ogni giorno, quando torna da Cesena con il bus 149, direzione Cesena- Cervia, non può attraversare in sicurezza per tornare a casa, rischiando di essere investito perché nessun veicolo si ferma per farlo attraversare".

La Provincia di Ravenna, "dopo una nostra segnalazione, mi ha risposto che non è possibile tracciare strisce pedonali perché si tratta di una strada extraurbana di categoria C. Tuttavia, a soli 400 metri di distanza (civico 66 della stessa S.P.254) sono presenti delle strisce pedonali, in apparente contraddizione con quanto dichiarato". Per "dimostrare la situazione attuale e differenza tra il civico 101 e civico 66" ha allegato tre foto.

"Ritengo che questa situazione meriti attenzione pubblica e un intervento delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei cittadini prima di una possibile disgrazia".