In via dei Giacinti i medici di base oggi visiteranno i pazienti

Vista l’attuale situazione e la temporanea chiusura della Casa della Comunità di Cervia, i medici di medicina generale garantiscono ai cittadini (per urgenze), il servizio di assistenza medica di base presso l’ambulatorio in via dei Giacinti n. 2.

L’ambulatorio si trova al primo piano, e l’accesso sarà possibile oggi nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Gli utenti che accederanno dovranno munirsi di mascherina ed avere con sé la tessera sanitaria. A darne comunicazione è stata l’amministrazione comunale.