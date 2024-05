In via Molo Sanfilippo: "Traffico e forte velocità"

"Via Molo Sanfilippo, a Porto Corsini, è una strada tra le più pericolose del comune di Ravenna, 700 metri di rettilineo privi di qualsiasi attenuatore di velocità o di rilevatori elettronici. Su questa strada confluiscono tutti i mezzi provenienti dal traghetto da e per Marina di Ravenna (circa 600.000 veicoli all’anno), migliaia di mezzi che gravitano sul terminal Crociere e ancora un migliaio di camper della vicina area attrezzata". Questo è l’ennesimo grido d’allarme di Andrea Ravegnani, residente della zona. La strada per la sua conformazione è sempre stata ritenuta poco sicura ma dal 2011, con l’inaugurazione del terminal Crociere, i disagi si sono acuiti: "Gli impegni presi non sono stati mantenuti, ci era stata promessa una strada per bypassare il paese ma così non è stato. A ogni nave che arriva ci sono centinaia di bus e navette per i crocieristi, taxi, mezzi pesanti per il rifornimento della nave e in più il terminal è sprovvisto dell’allacciamento alla rete idrica quindi tutta l’acqua potabile va portata tramite autobotte. Aggiungendo anche il traffico del traghetto, Porto Corsini è diventato al pari di una tangenziale. Ci sarebbe il limite dei 30 ma nessuno lo rispetta, così accanto alle case ci ritroviamo veicoli che sfrecciano a 80-90 chilometri orari".

Negli anni gli abitanti hanno cercato a più riprese di sollevare il problema e chiedere risposte a chi di dovere: "Decine di denunce fatte in tutte le forme, sia scritte che telefoniche, al Comune, alla Polizia locale, persino al prefetto, ma ci si trova davanti ad un muro di gomma. Perché l’Amministrazione continua a rimandare la soluzione di questo problema. A che serve un segnale con limite di 30 chilometri orari senza predisporre adeguati sistemi di rallentamento e controllo? Cosa dobbiamo aspettarci? Un morto (forse un bambino) per renderci conto che è una situazione insostenibile? Purtroppo abbiamo difficoltà a farci sentire anche perché siamo pochi e per la maggior parte anziani ma la sicurezza stradale dovrebbe interessare tutti".