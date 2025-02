"In via Rubicone nessun problema"

"Io lavoro in centro - racconta Roberta Saragoni - e ho sentito qualche lamentela relativa ai topi, ma da un po’ di tempo sono a casa; perciò, non sono aggiornata. La zona dove abito, invece, cioè via Rubicone, è densamente abitata e abbiamo la raccolta porta a porta. Io non ho mai visto topi e non ho mai sentito qualcuno parlarne. C’è da dire che la strada è molto trafficata e non c’è spazio ai lati; perciò, non ho mai visto rifiuti abbandonati che potrebbero attirarli. Essendoci il porta a porta, in strada non ci sono neanche i cassonetti. Tuttavia, in centro storico e nella zona San Biagio, ho visto una situazione ben peggiore".