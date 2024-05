In via S. Ippolito un murale dedicato ai giorni del fango

Un’opera d’arte murale in ricordo dell’alluvione. È quella che sarà presentata giovedì pomeriggio alle 17 in via S.Ippolito a Faenza, nell’ambito dell’anteprima del festival di street art ‘Impronte di Solidarietà’, di prossima organizzazione all’interno del Distretto A, nel cuore del centro storico faentino. Il murale in questione, intitolato ‘Cuore’ è stato realizzato dall’artista palermitano ed ex frate cappuccino Igor Scalisi Palminteri il quale sarà presente in occasione della presentazione. L’opera raffigura un bambino con una vanga in mano ed è stata realizzata in una delle vie del centro storico colpite dall’alluvione. L’associazione Distretto A peraltro non è nuova ad ospitare iniziative di arte urbana, nell’ambito della propria missione che verte sulla riqualificazione di quella porzione di centro storico compreso tra corso Garibaldi e corso Saffi. Al 2010 risale infatti l’organizzazione del primo ’Urban Art Contest’ che portò alla realizzazione di alcune opere murali in alcune vie del centro storico. Tra le altre si ricordano ‘La Musa’ realizzato nella Piazzetta Carlo Zauli da Etnik, così come ‘Il Cuoco’ realizzato dall’artista portoghese Eime accanto alle scuole di via Marini. Nel 2018 poi l’estensione del gemellaggio culturale con la città di Palermo portò alla realizzazione di ‘Terra e Mare’ un dittico d’arte urbana realizzato in parte a Faenza in via Mittarelli, e in parte proprio a Palermo. A marzo del 2019, dalla collaborazione tra Distretto A ed SOS Donna, fu realizzato in via Montalto il murale ‘La Danseuse’ ad opera dell’artista francese Coquelicot Mafille.