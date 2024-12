In viaggio verso Molière

Doppio appuntamento al teatro Walter Chiari di Cervia con lo spettacolo ’L’avaro immaginario’, che andrà in scena oggi e domani, sempre alle 21.

Si tratta di un viaggio nel passato, da Napoli a Parigi, con un omaggio al teatro di Molière. Lo spettacolo è diretto da Enzo Decaro, che è anche protagonista insieme a Nunzia Schiano e agli attori della Compagnia Luigi De Filippo: Luigi Bignone, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Fabiana Russo e Ingrid Sansone. Le musiche, tratte da ’Le Molière Immaginarie’, sono di Nino Rota mentre quelle eseguite in scena sono ispirate a villanelle e canzoni popolari del ’600 napoletano.

È il viaggio verso Parigi, verso il teatro, verso Molière. Ma anche una fuga: dalla peste, da una terribile epidemia che ha costretto i protagonisti a cimentarsi in un avventuroso viaggio verso un sogno, una speranza o solo la salvezza. Gli incontri durante il viaggio, sorprendenti ma non tutti piacevoli, l’avvicinamento anche fisico a Parigi, al teatro di Molière, la “corrispondenza” che il capocomico invia quotidianamente all’illustre “collega”, la forte connessione tra il mondo culturale e teatrale della Napoli di quel tempo (con Pulcinella che diventa Scaramouche) con quella francese, di Molière ma forse ancor più di Corneille (che si celerebbe sotto mentite spoglie dietro alcune delle sue opere maggiori), la pesante eredità del pensiero di uno zio prete di Oreste Bruno, Filippo detto poi Giordano, scomparso da alcuni decenni ma di cui per fortuna non si ricorda più nessuno, e la morte in scena dello stesso Molière poco prima del loro arrivo a Parigi, renderanno davvero unico il viaggio di tutta la “Compagnia di famiglia”, commedianti d’arte ma soprattutto persone “umane”, proprio come la grande commedia del teatro, dove “tutto è finto, ma niente è falso”.

Biglietti: da 15 a 26 euro. Per info e prenotazioni: www.accademiaperduta.it./ 0544 975166.