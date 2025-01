In viale Baracca 42 pullman multati nel 2024

Non sono numerosi come gli anni scorsi, ma continuano a fermarsi in viale Baracca. Sono gli autobus turistici internazionali che il venerdì arrivano carichi di passeggeri provenienti da tutto il mondo, in particolare dal Sudamerica. I turisti scendono e rimangono per qualche ora in centro, il tempo di una visita veloce, poi di nuovo a bordo diretti verso un’altra città italiana. I pullman sono giganteschi e, soprattutto quando ne arrivano due a breve distanza, bloccano il traffico, provocando code che arrivano fino a via D’Azeglio.

In realtà quei mezzi in viale Baracca non potrebbero sostare. Dovrebbero fermarsi in piazza Natalina Vacchi. Ci sono alcune deroghe, per i passeggeri con problemi di deambulazione o con handicap, ma sono una minoranza. E infatti nel 2024 le sanzioni comminate ai pullman in sosta nel viale sono state 42, con una netta diminuzione rispetto al 2023, quando erano state 137. "Sulla strada – osserva l’assessore Eugenio Fusignani – e su piazza Baracca, stiamo facendo alcune valutazioni. L’area è da riorganizzare, è stato tolto il chiosco di piadine, ma bisogna completare l’intervento". Su piazza Baracca era stata avviata anche una raccolta firme. Il titolare della gelateria Panna e fragola, aveva proposto di spostare il parcheggio delle moto, attualmente tra il marciapiede e il parcheggio delle auto, dove prima era il chiosco per trasformarlo in area sosta per i pullman turistici che così non intralcerebbero più il traffico.

a.cor.