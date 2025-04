In vigore da maggio le ordinanze contro la zanzara tigre

Dal 1° maggio fino al 31 ottobre saranno in vigore due ordinanze del sindaco, una relativa alla prevenzione delle infezioni mediante contrasto alle zanzare comuni, l’altra relativa alle zanzare tigre a tutela della salute pubblica proprio per prevenire e controllare la proliferazione delle zanzare e le malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso le loro punture. Il Comune ricorda che i prodotti larvicidi da utilizzare in sottovasi e caditoie sono disponibili gratis al CerviaInforma, viale Roma 33; 0544/979350.