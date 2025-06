In zona Matilda. Rapinati due giovani. La polizia blocca 27enne

Una notte concitata quella vissuta tra venerdì e ieri a Marina di Ravenna in zona discoteca ’Matilda’ da alcuni ragazzi. Alla fine la polizia ha individuato e bloccato un 27enne di origine egiziana domiciliato a Cervia: deve rispondere di rapina aggravata ai danni di due giovani, un ragazzo e una ragazza, residenti a Russi. E di lesioni nei confronti della sola ragazza: medicata in pronto soccorso, è stata dimessa con una prognosi iniziale di 20 giorni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la ragazza è stata malmenata e scaraventata a terra a colpi di una robusta catena che il 27enne indossava al collo. Tutto è accaduto tra le 3 e le 4. Al loro arrivo, le Volanti hanno trovato diversi ragazzi assiepati sulla strada in un generale stato di tensione. La giovane era ancora a terra. Secondo quanto poi ricostruito, il 27enne avrebbe minacciato i due ragazzi di Russi per farsi consegnare i loro cellulari pronunciando frasi del tipo: "Vi ammazzo, vi uccido".

La precedente rapina di un certo tenore per Marina risale alla notte tra 10 e 11 maggio scorso (sabato e domenica) all’interno della discoteca Matilda/Touché. In quella occasione era stato rapinato e accoltellato un 16enne del Lughese. I carabinieri del Radiomobile avevano poi bloccato un 17enne e un 15enne entrambi residenti a Ravenna, uno italiano e uno di origine romena. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i due, in concorso tra loro, verso le 3 avevano avvicinato il 16enne mentre questi si trovava all’interno dei servizi igienici; lo avevano minacciato con un coltellaccio, poi ritrovato in un cestino; e lo avevano ferito, per fortuna in maniera lieve, al dorso e all’addome per poi costringerlo a consegnare loro circa 300 euro in contanti che aveva con sé e la T-shirt griffata che il ragazzino quella notte stava indossando.