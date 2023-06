Inaccettabila la nuova chiusura del ponte mobile

Senza voler entrare nei dettagli che sono competenza dei tecnici che in questi giorni stanno effettuando i controlli necessari, la chiusura, ennesima come la definisce lei, del ponte mobile è inaccettabile. I lavori di manutenzione di strade e ponti vanno fatti, è evidente, e sui tempi e i modi si scatenano sempre enormi polemiche. C’è chi dice che è sbagliato d’estate perché si deve andare al mare, chi d’inverno perché si deve andare a lavorare e piove pure, e chi infine si rammarica perché le mezze stagioni non esistono più. Può capitare che il cattivo tempo rallenti i lavori modificando la tabella di marcia, e poi ci sono i fallimenti delle ditte, capita anche questo, e persino le sospensioni dei cantieri per motivi giudiziari. Ma se le analisi dei tecnici dovessero confermare le cause dell’incidente e la successiva chiusura, quello che è accaduto al ponte mobile va oltre, perché i lavori di manutenzione di un’infrastruttura dovrebbero tenere conto di tutte le possibili varianti, e quella della scivolosità del manto stradale dovuta alla pioggia non è neanche tra le più rare e inaspettate. Qualcosa allora non deve aver funzionato, ed è grave. Per l’Autorità portuale, che è proprietaria del ponte e ne ha seguito i lavori, ma anche per l’Amministrazione comunale che avrebbe dovuto da tempo controllare di più e con maggiore attenzione.