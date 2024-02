Inaccettabile la violenza contro le donne

ll 25 novembre si tiene la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite. Pochi giorni prima, esattamente l’11 novembre 2023, una ragazza di nome Giulia Cecchettin è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Nonostante i femminicidi nel 2023 siano stati tanti, quello di Giulia ha suscitato particolare scalpore perché era molto giovane, così come il suo assassino, e si sarebbe dovuta laureare pochi giorni dopo.

La sua università, infatti, ha organizzato una manifestazione per ricordarla e, all’inizio di febbraio, le ha conferito la laurea alla memoria. Da quel momento noi alunni di seconda (Beatrice, Chiara e Pietro) abbiamo pensato di organizzare qualcosa in onore di ogni donna vittima di violenza e femminicidio, compresa Giulia. Così, dopo vari incontri con il sindaco, abbiamo deciso di organizzare una fiaccolata. La fiaccolata si è svolta la sera del 3 dicembre, con partenza dal Comune. Subito Beatrice ha tenuto un discorso e, successivamente, abbiamo fatto un minuto di rumore, con tutti che battevano le mani e i piedi. Poi siamo partiti, accendendo candele e torce, per raggiungere la chiesa dove si è tenuta una preghiera in onore di tutte le donne. Durante il percorso abbiamo portato un cartellone rosa con la scritta ‘L’amore non ha lividi’, creato da Beatrice e Chiara.

Abbiamo organizzato questo evento perché qualsiasi forma di violenza contro le donne è inaccettabile. Ogni donna ha il diritto di vivere in sicurezza e libertà. Il problema è che, generazione dopo generazione, abbiamo creato una società patriarcale in cui molti ragazzi crescono con idee sessiste e maschiliste. Come abbiamo detto prima, solo l’anno scorso in Italia si sono verificati 109 femminicidi, di cui 58 da parte di ex partner. Parlandone in classe, abbiamo cercato di capire le motivazioni della violenza sulle donne; certamente non esiste una sola spiegazione, ma le cause sono molteplici e complesse. Tra i fattori che possono contribuire a generare questo fenomeno ci sono sicuramente la persistenza di stereotipi e pregiudizi di genere, che assegnano ruoli e comportamenti diversi a uomini e donne e che giustificano o minimizzano la violenza maschile.

Inoltre, la mancanza di educazione al rispetto e alla parità tra i sessi favorisce la diffusione di atteggiamenti sessisti e discriminatori. La scarsa tutela legale e sociale delle vittime di violenza è un ulteriore problema: spesso non ricevono un’adeguata assistenza e protezione e devono affrontare ostacoli burocratici e culturali per denunciare gli abusi.

Per contrastare questo fenomeno si potrebbero adottare alcune misure, come rafforzare le azioni di prevenzione, protezione e assistenza alle vittime di violenza di genere, garantendo l’accesso ai servizi di sostegno psicologico, legale e sanitario. Inoltre occorre cambiare la mentalità delle persone, e tutto questo deve partire dalla famiglia, con l’insegnamento di una cultura del rispetto, a cui può dare un contributo importante anche la scuola: affrontare i temi del rispetto e dell’empatia con bambini e ragazzi può aiutare a sviluppare la capacità di costruire delle relazioni basate sui principi della parità e il superamento dei pregiudizi di genere.

Beatrice Bonini

e Chiara Tarentini

Scuola media ‘Oriani’

di Casola Valsenio

Professoressa Silvia Rossini