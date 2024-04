Inaugura il ’Giardino delle Api’. Nasce uno spazio per proteggerle

Inaugura questa mattina alle 9.30, agli uffici del Comune in viale Berlinguer 30 (a fianco della Questura), il primo “Giardino delle Api”, un progetto frutto della collaborazione tra i Lions Clubs della provincia di Ravenna ed il Comune, con particolare coinvolgimento degli Assessori e Uffici con deleghe su verde pubblico, riforestazione, turismo, agricoltura, agroalimentare e aree naturali. La cerimonia sancirà il raggiungimento da parte dei Lions Club della provincia di due obiettivi fissati nell’ambito del Tema di Studio nazionale Lions “Salviamo le Api e la Biodiversità”. Di cosa parliamo? Grazie ad una raccolta fondi di 4mial euro euro, la donazione agli apicoltori romagnoli alluvionati di A.R.A. – Associazione Romagnola Apicoltori di 200 Api Regine, utili per la ripopolazione delle arnie pesantemente colpite dalle alluvioni in Romagna nel maggio 2023; grazie alla condivisione del progetto con il Comune di Ravenna, la realizzazione a Ravenna del primo “Giardino delle Api”, dedicato alla biodiversità.

Gianfranco Medri, Lions officer del service “Salviamo le api e la Biodiversità”, evidenzia che "le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione delle specie

vegetali viventi sul Pianeta, garantendo il 35% della produzione globale di alimenti. Ma la sopravvivenza delle api è fortemente minacciata da inquinamento ambientale, cambiamento climatico, gestione agricola intensiva e uso di pesticidi, ai quali, nella nostra Romagna, si è aggiunta nel maggio 2023 l’alluvione, che si stima abbia distrutto oltre 5.000 alveari". Medri evidenzia l’importanza del ripopolamento delle api per l’agricoltura romagnola e nazionale.

La specie umana non potrebbe sopravvivere a lungo senza le api e gli altri insetti impollinatori, in quanto si stima che un terzo del nostro cibo dipenda dall’opera di impollinazione delle api, piccole regine della biodiversità. Il “Giardino delle Api”è un progetto volto alla creazione in spazi verdi urbani di “giardini per le api”, con la piantumazione di fiori e piante ad alto contenuto di nettare e polline, che forniscano un ambiente ricco di risorse per le api e altri impollinatori; verrà piantato un mix di essenze wildflower composto da 59 tipi di infiorescenze erbacee annuali, biennali e perenni.