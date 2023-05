Inaugura la mostra di Antonia Zotti

Oggi alle 18.30 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugura ’Madre natura, pianeta terra. - Pesci fuor dell’acqua. Come

sarebbe se i nostri oceani, fiumi e laghi fossero puliti? - Mother nature, planet earth. -Fish out of water.

What would it be like if our oceans, rivers and lakes were clean?’. La personale di Antonia Zotti, a cura di

Antonia Zotti, Isabella Correra, Valentina Aversano e con testi di Simona Negrini e Lara Maria Ferrari a

catalogo, rimarrà allestita fino a domenica 28 maggio e sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica

dalle 16 alle 19. I materiali utilizzati da Zotti sono tutti di uso comune e riciclati, con installazioni che rendono protagonisti animali e ambiente.