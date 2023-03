Inaugura la mostra sul fascismo

Sarà inaugurata oggi alle 16 in sala Rubicone (via Evangelisti), la mostra documentaria ’Il Primo fascismo nel ravennate 1919- 1923’, A cura dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea. La mostra rimarrà aperta fino al 20 marzo tutti i giorni dalle 16 alle 18.

Si tratta di un’iniziativa organizzata in occasione del 79° anniversario dell’Eccidio del Caffè Roma e dei Martiri Fantini. Il 20 marzo 1944 rimasero uccisi quattro civili innocenti per mano delle squadre fasciste e tre giorni dopo, ai funerali delle vittime, ci fu l’uccisione dei cugini Fantini, sempre per mano fascista.