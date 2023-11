Inaugura la mostra sul gioco “Zugaross“

Alla Biblioteca Comunale di Russi è conto alla rovescia per l’inaugurazione della mostra "Nella

tana di Zugaross. Meraviglie di Russi per un compleanno tutto da giocare", in via

Godo Vecchia 10. Il creativo Gianni Zauli ha reso tridimensionale il gioco di carte “Zugaross - 7 giochi per 7 famiglie“. Inaugurazione oggi alle 18 (fino al 3 febbraio), per visitare l’originale esposizione. La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca (dal lunedì al sabato, ore 9-13 e ore

14.30-18.30). Chiusure: 8, 25, 26 dicembre e 1 gennaio.