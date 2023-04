Inaugura nuova sede della biblioteca Omicini

Questa mattina alle 11 appuntamento in piazza della Libertà a Castiglione di Ravenna per il taglio del nastro della nuova sede della biblioteca Celso Omicini. Ospitata fino a poco tempo fa nella sede del Consiglio territoriale, la biblioteca si è trasferita nei nuovi locali di piazza della Libertà 10 e ha rinnovato completamente il proprio aspetto. Ricco il calendario degli appuntamenti, il primo domani alle 15: ’Tutti in gioco’, apertura straordinaria della Biblioteca per giocare nella nuova area game.