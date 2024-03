Inaugura oggi la mostra ’Donne in luce’

In occasione della Festa della Donna i riflettori si accenderanno su ’Donne in luce. Creazioni artistiche delle nostre donne’ esposizione collettiva di opere di artiste locali. Quest’anno la mostra sarà ospitata negli spazi del Foyer del Teatro Pedrini, presso il Palazzo Comunale in via Naldi 2, e sarà visitabile sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 18. Ingresso libero. La mostra rimarrà allestita da oggi (alle 20 il taglio del nastro) a lunedì 1° aprile. Opere in mostra di: Anna Pia Casale - Anna Tedioli - Caterina Cacchi - Daniella Bellardi - Debora Mengozzi - Elena Raia - Elisabetta Laghi - Emanuela Bucci - Esmeralda Spada - Gabriella Scarpa - Hong Huynh - Karen Kiarini - Lidia Savorani - Marilana Frattini - Sabrina Lombini - Sirah Addone - Stella Gentilini - Viola Savorani. Dopo l’inaugurazione al Foyer del Teatro Pedrini si terrà il concerto “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi dell’orchestra “La Corelli”, con Chiara Cattani alla direzione e al clavicembalo e Nicolò Grassi, solista. Parteciperà allo spettacolo anche la scuola di danza Artemisia di Cervia; 5 euro ridotto, 10 intero.