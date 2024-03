Inaugura sabato prossimo la mostra di Polacco

Inaugura sabato prossimo la mostra ‘Un emotivo in balia della ragione’ che raccoglie i dipinti di Alberto Polacco. La mostra raduna 30 opere di pittura realizzate da Alberto Polacco dagli anni ’70 ad oggi; l’inaugurazione è prevista per il 6 aprile alle ore 18.30 nella Sala Mo.Da “Momenti delle Arti” in via Sant’Alberto 19.

Per l’occasione, lo scrittore Eugenio Baroncelli guiderà il pubblico attraverso l’arte di Polacco, definito nella sua presentazione della mostra “Un emotivo in balia della ragione”, espressione che ha poi dato il titolo all’esposizione. Giorni e orari di apertura: sabato 6 aprile dalle 18.30 alle 21; domenica 7 aprile dalle 19 alle 21; venerdì 12 aprile e sabato 13 dalle 19 alle 21 e domenica 14 aprile dalle 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.