Inaugurata la filiale della Cassa a Comacchio

"Appena qualche giorno fa abbiamo festeggiato il centenario di una filiale, a San Pietro in Vincoli: oggi celebriamo la nascita di una nuova filiale a Comacchio, città vicina e storicamente amica di Ravenna. Questo è il nostro modo di dire con i fatti e non solo con le parole che la Cassa di Ravenna c’è dal 1840, privata e indipendente, e ci sarà sempre al fianco delle persone, del territorio e delle famiglie". Lo ha detto il Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli intervenendo all’inaugurazione della nuova filiale della Cassa di Ravenna a Comacchio, in piazza Folegatti.