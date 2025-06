Inaugurata la mostra di Vallicelli

È stata inaugurata ’Sincronie’, mostra personale della pittrice e videomaker ravennate Manuela Vallicelli, a cura di Marcello Landi. In esposizione, in via Massimo D’Azeglio 42, una selezione di opere recenti realizzate con la sua tecnica originale a pigmenti in polvere su tela, sviluppata durante gli studi di restauro pittorico presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

La mostra sarà visitabile fino al 14 luglio dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13, venerdì dalle 15 alle 18. Vallicelli ha frequentato il Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, dove ha conseguito il diploma in Pittura con lode. Ha esposto al Mar, in seguito alla vittoria della 55a edizione del Premio Marina di Ravenna e ha partecipato alla VI Biennale del Mosaico. Dal 2003 espone regolarmente in Italia e all’estero.