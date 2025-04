Ieri è stata inaugurata la nuova sala d’attesa del Cmp, completamente ristrutturata e riqualificata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intervento, che ha visto una progettazione a cura di Luca Amadesi, architetto dell’Ufficio Tecnico di Ausl Romagna, è stato possibile grazie anche al contributo della Bcc ravennate forlivese e imolese che ha permesso l’ammodernamento attraverso nuovi arredi dell’intero spazio, migliorando significativamente l’esperienza di attesa per i pazienti.

La nuova sala d’attesa rappresenta un passo importante nel processo di modernizzazione e miglioramento dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza. L’intervento, infatti, ha avuto l’obiettivo di creare un ambiente accogliente e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze di comfort e sicurezza degli utenti. Il presidente del comitato locale della Banca di Credito Cooperativo, Giuseppe Benini, ha espresso soddisfazione "per il sostegno erogato in favore del servizio sanitario pubblico, utilizzato giornalmente da numerosi cittadini del territorio".