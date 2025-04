Inaugurata la nuova sede del Gruppo Ritmo. Al lavoro per 200 nuove unità abitative

Ieri, alla presenza del sindaco Massimo Isola e di una nutrita rappresentanza di esponenti delle principali associazioni di categoria del territorio, si è tenuto il taglio del nastro della nuova sede del Gruppo Ritmo, realtà leader nel settore immobiliare di pregio dell’Emilia-Romagna.

La nuova sede, che si trova all’angolo tra corso Garibaldi e via IV Novembre arriva come conseguenza del radicamento del gruppo Ritmo sul territorio faentino in cui è già proprietario di terreni in via Portisano, via Romagnoli, via Fornarina, via Drei e via Gentili dove, nel giro di alcuni anni, verranno realizzate circa 200 nuove unità abitative energeticamente sostenibili.