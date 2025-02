Inaugurata la nuova sede della Cgil

È stata inaugurata nella mattinata di ieri la nuova sede della Cgil a Lugo, in via Canale Inferiore Destra 4. Per l’occasione era presente la sindaca Elena Zannoni, che ha sottolineato l’importanza di questo intervento non solo per l’organizzazione sindacale, ma anche per il territorio, andando a riqualificare una zona che riscopre, anche con questa sede, la vocazione ai servizi al cittadino. Infine, l’augurio di un buon lavoro per poter affrontare crisi aziendali, promuovere la sicurezza sul lavoro e il benessere dei lavoratori.