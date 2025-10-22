Giocate a pallone
Massimo Pandolfi
Giocate a pallone
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Stupro MacerataTentato rapimentoClassifica nomiGiunta MarcheCorteo pro PalTrattorie Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaInaugurata la palestra dell’istituto ’Guerra’
22 ott 2025
COMMUNICATION S.R.L. DE BIASE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Inaugurata la palestra dell’istituto ’Guerra’

Inaugurata la palestra dell’istituto ’Guerra’

Investimento di 5 milioni per realizzare la nuova struttura. Si rivolge a un bacino di circa 800 studenti

I rappresentanti istituzionali all’inaugurazione della palestra

I rappresentanti istituzionali all’inaugurazione della palestra

Per approfondire:

Una struttura di oltre 1600 metri quadri con una superficie di gioco adatta a contenere campi per la pallavolo, il basket e il calcio a 5, una tribuna di 250 posti oltre a spogliatoi, docce e servizi per studenti e atleti e altrettanti spazi per docenti e giudici di gara. Sono le caratteristiche della nuova palestra dell’Istituto Superiore ’Tonino Guerra’ di Cervia. L’impianto, all’avanguardia per sostenibilità ambientale, accessibile e sicuro, è stato inaugurato ieri dal presidente della Regione Michele de Pascale, dalla presidente della Provincia Valentina Palli e dal sindaco Mattia Missiroli, alla presenza del dirigente Ufficio scolastico regionale, Edoardo Soverini, e della dirigente del ’Guerra’, Scilla Reali. Ma protagonisti sono stati gli studenti che si sono esibiti in rappresentazioni musicate e coreografate delle varie discipline e attività sportive che potranno essere svolte nel contesto del palazzetto sportivo. L’impianto è destinato infatti a soddisfare le esigenze didattiche dei circa 800 studenti che frequentano la scuola nei due indirizzi - istituto alberghiero e liceo linguistico - ma sarà aperto alle associazioni e società sportive del territorio ed è finalizzato ad ottenere l’omologazione del Coni. Provvidenziali per la realizzazione del progetto i fondi del Pnrr. L’investimento è costato in totale 4 milioni e 900mila euro, di cui 3 milioni finanziati dal Pnrr, 1 milione e 150mila euro dalla Provincia di Ravenna e 750mila euro dal Fondo opere indifferibili (Foi). Il presidente De Pascale ha sottolineato come negli anni sia maturata la consapevolezza che attività fisica e salute siano un binomio vincente e ha ricordato ai ragazzi l’importanza dell’attività motoria quale parte integrante del percorso formativo.

"Questa struttura, progettata non solo per l’attività sportiva, ma anche per essere un luogo di incontro, crescita e condivisione – ha affermato – rientra nella strategia di riqualificazione dell’edilizia scolastica che stiamo portando avanti da tempo in tutta l’Emilia-Romagna, per offrire alle nuove generazioni l’opportunità di vivere in ambienti di studio adeguati alle loro esigenze. Ringrazio Provincia e Comune di Cervia, i progettisti e tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di quest’opera che coniuga innovazione e responsabilità verso il territorio, progettata, fin dall’inizio, con criteri che ne permetteranno il riciclo dei materiali quando arriverà la fine del ciclo di vita, e ne limiteranno l’impatto sul sistema idrografico cittadino, grazie alla presenza di una vasca di laminazione". "Questa nuova palestra valorizza l’intero territorio di Cervia - aggiungono il sindaco Missiroli e il vicesindaco con delega allo sport, Gianni Grandu-. È un passo avanti relativamente all’edilizia scolastica per l’arricchimento e la modernizzazione degli spazi, oltre che per l’offerta formativa superiore ad indirizzo alberghiero e linguistico, fondamentale per una città turistica".

Rosa Barbieri

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata