Inaugurata la palestra dell’istituto ’Guerra’

Una struttura di oltre 1600 metri quadri con una superficie di gioco adatta a contenere campi per la pallavolo, il basket e il calcio a 5, una tribuna di 250 posti oltre a spogliatoi, docce e servizi per studenti e atleti e altrettanti spazi per docenti e giudici di gara. Sono le caratteristiche della nuova palestra dell’Istituto Superiore ’Tonino Guerra’ di Cervia. L’impianto, all’avanguardia per sostenibilità ambientale, accessibile e sicuro, è stato inaugurato ieri dal presidente della Regione Michele de Pascale, dalla presidente della Provincia Valentina Palli e dal sindaco Mattia Missiroli, alla presenza del dirigente Ufficio scolastico regionale, Edoardo Soverini, e della dirigente del ’Guerra’, Scilla Reali. Ma protagonisti sono stati gli studenti che si sono esibiti in rappresentazioni musicate e coreografate delle varie discipline e attività sportive che potranno essere svolte nel contesto del palazzetto sportivo. L’impianto è destinato infatti a soddisfare le esigenze didattiche dei circa 800 studenti che frequentano la scuola nei due indirizzi - istituto alberghiero e liceo linguistico - ma sarà aperto alle associazioni e società sportive del territorio ed è finalizzato ad ottenere l’omologazione del Coni. Provvidenziali per la realizzazione del progetto i fondi del Pnrr. L’investimento è costato in totale 4 milioni e 900mila euro, di cui 3 milioni finanziati dal Pnrr, 1 milione e 150mila euro dalla Provincia di Ravenna e 750mila euro dal Fondo opere indifferibili (Foi). Il presidente De Pascale ha sottolineato come negli anni sia maturata la consapevolezza che attività fisica e salute siano un binomio vincente e ha ricordato ai ragazzi l’importanza dell’attività motoria quale parte integrante del percorso formativo.

"Questa struttura, progettata non solo per l’attività sportiva, ma anche per essere un luogo di incontro, crescita e condivisione – ha affermato – rientra nella strategia di riqualificazione dell’edilizia scolastica che stiamo portando avanti da tempo in tutta l’Emilia-Romagna, per offrire alle nuove generazioni l’opportunità di vivere in ambienti di studio adeguati alle loro esigenze. Ringrazio Provincia e Comune di Cervia, i progettisti e tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di quest’opera che coniuga innovazione e responsabilità verso il territorio, progettata, fin dall’inizio, con criteri che ne permetteranno il riciclo dei materiali quando arriverà la fine del ciclo di vita, e ne limiteranno l’impatto sul sistema idrografico cittadino, grazie alla presenza di una vasca di laminazione". "Questa nuova palestra valorizza l’intero territorio di Cervia - aggiungono il sindaco Missiroli e il vicesindaco con delega allo sport, Gianni Grandu-. È un passo avanti relativamente all’edilizia scolastica per l’arricchimento e la modernizzazione degli spazi, oltre che per l’offerta formativa superiore ad indirizzo alberghiero e linguistico, fondamentale per una città turistica".

Rosa Barbieri