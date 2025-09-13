Inaugurata la rotonda a San Zaccaria: "Viabilità della zona più sicura"

L’attesa è finita. San Zaccaria può finalmente festeggiare la nuova rotonda all’incrocio tra le strade provinciali 118 e 3 e via Vecchia Garetta, uno snodo stradale importante che collega il Dismano, l’E45, le località turistiche marittime ma anche diverse attività industriali. Un tratto di strada su cui circolano mezzi pesanti, e che richiedeva quindi la messa in funzione di una rotonda progettata da diversi anni ma non ancora completata. Questo a causa degli insufficienti fondi provinciali, ma dopo anni e anni di attesa la situazione si è sbloccata, e ieri la nuova rotonda è stata inaugurata.

La Provincia di Ravenna ha finanziato il progetto per un valore di circa 400mila euro, l’obiettivo primario è irrobustire le condizioni di sicurezza della circolazione, molto trafficata ma situata nel centro abitato e perciò attraversata dai residenti e pedoni. La scelta della rotonda, quindi, è stata finalizzata anche per rallentare il traffico proveniente e diretto da tutte le direzioni. Inoltre, è stato incrementato l’impianto di illuminazione che sarà ulteriormente integrato con un palo, dove è già presente la predisposizione, all’angolo tra la via Dismano e via Vecchia Garretta. Il progetto ha visto infine la riqualificazione e l’innalzamento della sicurezza della fermata in direzione Ravenna-Cesena e della fermata Cesena-Ravenna del trasporto pubblico locale, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche. "È un risultato atteso da tempo, per la i sicurezza in un nodo viario particolarmente critico – , dichiara il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, presente all’inaugurazione -. Questo intervento nasce dall’ascolto attivo dei territori e dalla priorità di garantire una viabilità efficiente e sicura".

Jacopo Ceroni