Inaugurate tre mostre d’arte

Tre inaugurazioni a Ravenna legate alla Biennale del Mosaico. Numerosi i visitatori alla vernice di ’Anemoni’ alla Fondazione Sabe per l’Arte (foto in basso), che mette insieme tre artisti di generazioni diverse come Renata Boero, classe 1936, Valentina D’Accardi, 1985, e Alessandro Roma, 1977. Si spazia dalla pittura alle ceramiche, dalle foto ai video: fino al 16 dicembre (orari, giovedì, venerdì e sabato ore 16-19). Affollata anche la personale di Alessandra Rota ’Battiti per minuto’ (foto in alto), alla Pallavicini22 Art Gallery alla presenza dell’assessore Fabio Sbaraglia. Orari: fino al 22 ottobre da martedì a domenica dalle 16 alle 19. Presso il Magazzeno Arte Contemporanea di Ravenna c’è la mostra di Dusciana Bravura e Davide Maria Coltro, ’Tessuti digitali’ (orari: venerdì e sabato 10-13 e 16-19; domenica 10-13).