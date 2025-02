Inaugurato il nuovo magazzino di Agrisol. Tremila metri quadri in via Galilei

La cooperativa Agrisol ha celebrato a Faenza il traguardo dei ventotto anni di attività, cogliendo l’occasione per inaugurare il nuovo magazzino ristrutturato di via Galilei (in foto, il taglio del nastro). Un evento che ha visto la partecipazione di oltre cinquecento tra soci, rappresentanti delle istituzioni, delle cooperative e dei consorzi coi quali Agrisol collabora, che hanno festeggiato il nuovo capitolo di quello che è ormai un punto di riferimento per i servizi all’agricoltura romagnola.

"Il nostro percorso è stato caratterizzato da aggregazione e investimenti – ha sottolineato Domenico Calderoni, presidente di Agrisol – e la ristrutturazione del magazzino di Faenza rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare i servizi ai nostri soci, rafforzando la logistica e garantendo maggiore sicurezza ed efficienza operativa".

Il nuovo magazzino, esteso per circa 3.500 metri quadrati, il secondo per dimensioni e fatturato all’interno della rete Agrisol, è stato ammodernato con tecnologie e materiali all’avanguardia per rispondere alle esigenze della moderna agricoltura, in particolare quelle fruttiviticole. Al suo interno, dove lavorano dieci addetti, trovano spazio i più innovativi materiali per l’impiantistica.