Inaugurato il nuovo sportello Hera

E’ stato inaugurato ieri il nuovo Sportello Hera, alla presenza del sindaco Massimo Medri e di Isabella Malagoli, AD di Hera Comm. Dopo un accurato restyling che ha visto lo spazio di via XXII Ottobre 15C rinnovato negli arredi e nell’installazione di nuove

tecnologie fonoassorbenti per tutelare la privacy dei client, lo sportello è a disposizione del pubblico con il seguente orario settimanale: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e, fino al 30 settembre, apertura straordinaria il sabato dalle 8.30 alle 13.

L’iniziativa s’inserisce nel contesto di un vasto programma di investimenti di Hera sui canali di contatto che,

insieme al web e al call center, riserva grande importanza anche al tradizionale servizio dello sportello fisico.

Le famiglie e le aziende di Cervia, per un bacino di circa 29 mila abitanti, nonché i clienti che si

trasferiscono in questo periodo a Cervia nelle residenze estive, hanno da luglio un punto di riferimento rinnovato in cui si potranno rivolgere agli operatori per qualsiasi tipo di richiesta: informazioni sui servizi

gas, luce, acqua e rifiuti gestiti dal Gruppo Hera; o ancora per allacci e via dicendo. Servizio clienti: 800.999.500